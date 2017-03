Przemysław Langowski szefem kuchni w Hotelu Number One

Przemysław Langowski to kucharz z wieloletnim doświadczeniem, nagradzany w wielu konkursach. Pasja do gotowania połączona z wypracowanymi przez lata umiejętnościami sprawiła, że jego kwalifikacje doceniane były nie tylko w Polsce, lecz także poza granicami kraju. W kuchni chętnie eksperymentuje, choć wiele inspiracji czerpie z tradycji kulinarnych wyniesionych z domu, które stanowią dla niego bazę wielu dań. Zwolennik łączenia kuchni tradycyjnej z nowoczesną.

Przemysław Langowski karierę zawodową rozpoczął już w 1999 roku w Hotelu Lido w Juracie. W latach 2001-2005 pracował jako kucharz w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, następnie jako szef kuchni w Hotelu Bryza Resort & Spa w Juracie (2005-2006). W roku 2005 odbył staż w Restauracji Embasy we Frankfurcie. W latach 2005-2008 był szefem kuchni w Restauracji Metamorfoza w Gdańsku, a następnie w Hotelu Platinum w Ostródzie. W latach 2010-2016 kierował kuchnią w restauracji w Hotelu Willa Port w Ostródzie. W 2016 roku został szefem kuchni restauracji Magiel w Hotelu Almond w Gdańsku. Na swoim koncie ma wiele nagród. Otrzymał srebrny medal w kategorii dań regionalnych na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie. Zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „Złota Patelnia” oraz drugie miejsce w Konkursie „Zielona Czapka Bonduelle”. Jest Członkiem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich i Jurorem wielu konkursów gastronomicznych.

W menu restauracji Hotelu Number One znajdą się autorskie dania szefa kuchni inspirowane kuchnią włoską. Przemysław Langowski będzie rozwijał swoje umiejętności i doświadczenia zdobyte we Frankfurcie, gdzie pracował z rodowitymi Włochami. Kuchnia włoska słynie z niezwykłej aromatyczności i bogactwa smaków. Włosi w swojej kuchni czerpią wiedzę z tradycji rodzinnych i wzorują się na ich przepisach. W menu Hotelu Number One nie zabraknie więc typowych włoskich dań takich jak pizza, kremowe zupy, szeroki wybór past, a także desery, m.in. tiramisu i panna cotta. Innym flagowym produktem lokalu będą bufety śniadaniowe przygotowywane na bazie świeżych i naturalnych produktów. Wizyta w restauracji Hotelu Number One kierowanej przez Przemysława Langowskiego z pewnością będzie niezapomnianą podróżą kulinarną.