Wnętrza Hotelu Number One nagrodzone!

Hotel Number One powstał w ramach kompleksu Nowa Motława na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Deweloperem i generalnym wykonawcą wielofunkcyjnego obiektu była notowana na warszawskiej giełdzie spółka Dekpol.

Jan Sikora z pracowni Wnętrza Sikora zaprojektował wnętrza części wspólnych hotelu, w tym lobby, restaurację, łazienki, korytarze oraz przestrzenie One Harmony SPA & Wellness Center z basenem, saunami, gabinetami SPA i siłownią.

Projekt nagrodzonych wnętrz Hotelu Number One to ukłon w stronę tradycji Gdańska, ale także zachowanie form nowoczesnego designu w połączeniu z dzisiejszymi potrzebami współczesnego konsumenta - otwarta, duża przestrzeń, klasa, elegancja i swoboda.

Więcej informacji na stronie : https://www.foorni.pl/foornifest-2017-wnetrza-publiczne/hotele

Hotel Number One powstał w ramach kompleksu Nowa Motława na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Deweloperem i generalnym wykonawcą wielofunkcyjnego obiektu była notowana na warszawskiej giełdzie spółka Dekpol. Inwestycja składa się z dwóch części – Hotelu Number One, w którym znajdują się 172 pokoje hotelowe oraz 298 Apartamenty Nowa Motława. W nowoczesnym kompleksie zaprojektowano również przestronną strefę wellness z basenem wewnętrznym, saunami, i siłownią. Spójna architektura

i design wnętrz hotelu to połączenie pracy wybitnych osobowości reprezentowanych przez pracownie architektoniczne: KD Kozikowski Design, Ideograf Paulina Czurak i Sikora Wnętrza – Jan Sikora.

Więcej informacji na stronie: http://www.hotelnumberone.pl/