Wygraj 1 z 50 voucherów na pobyt w Hotelu Number One

Hotel Number One w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 50 voucherów na dwudniowy pobyt w hotelu dla dwóch osób. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zaproponować nazwę dla nowej inwestycji, którą Dekpol planuje wybudować na Wyspie Spichrzów. Będzie to 5-gwiazdkowy hotel zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Pszennej nad Starą Motławą.