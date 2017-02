City Apart Management operatorem Hotelu Number One w Gdańsku

City Apart Management świadczy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania hotelami i krótkoterminowego wynajmu nieruchomości. W ramach obsługi Hotelu Number One operator odpowiada za zatrudnienie personelu hotelowego, marketing obiektu, obsługę Gości, zarządzanie kalendarzem rezerwacji, administrację i wykonywanie wszelkich usług konserwatorskich.

Hotel Number One jest realizowany przez notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółkę Dekpol, która jest również generalnym wykonawcą inwestycji. Nowoczesny obiekt powstaje na Wyspie Spichrzów w samym sercu Gdańska. Aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Zarządzanie obiektu powierzono operatorowi City Apart Management. Jest to nowo powstała spółka powiązana z Dekpol SA.

City Apart Management zajmuje się również krótkoterminowym wynajmem nieruchomości, w tym apartamentów powstałych w ramach kompleksu Nowa Motława.

City Apart Management w ramach dedykowanej usługi Flats for Rent zapewnia profesjonalną obsługę nieruchomości od audytu w zakresie wyposażenia i przygotowania apartamentu, przez zarządzanie procesem najmu, po usługi konserwatorskie oraz czytelny system raportów rozliczeniowych. Usługa skierowana jest do właścicieli nieruchomości, którym zależy na profesjonalnej i kompleksowej obsłudze procesu wynajmu. Proponowana umowa o współpracy opracowana została tak, by całkowicie zdjąć ciężar odpowiedzialności wynajmu z właściciela nieruchomości. Firma zapewnia ubezpieczenie OC, bezpieczeństwo transakcji rezerwacyjnych, a także nieograniczone pobyty właścicielskie.

Więcej informacji nt. Hotelu Number One na stronie http://www.hotelnumberone.pl/