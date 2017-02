Budowa Hotelu Number One na finiszu

Budowa położonego na gdańskiej Wyspie Spichrzów Hotelu Number One dobiega końca.

Poziom zaawansowania prac przekracza 95%, aktualnie inwestor składa już dokumenty odbiorowe do odpowiednich służb. W najbliższym czasie obiekt powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie i być gotowy na przejęcie pierwszych Gości.

Hotel Number One to kolejna już inwestycja hotelowa Dekpol SA, realizowana w samym sercu Gdańska, przy ulicy Jaglanej na Wyspie Spichrzów. Ponad 95 % prac budowlanych zostało już zrealizowanych. Na zewnątrz trwa porządkowanie terenu i montaż ostatnich elementów jak: balustrady zewnętrzne, obiekty małej architektury czy wykończenie wejść. Wewnątrz trwają prace porządkowe, w tym związane z wykończeniem pokoi i części wspólnych. Na poziomie garaży zakończono zakładanie instalacji sanitarnych i elektronicznych.

W nowym hotelu do dyspozycji Gości będą 172 pokoje, w tym jedno i dwupokojowe studia o powierzchni od 22 do 44 m2. Nowoczesne wyposażenie pokoi obejmuje m.in. technologie smart, indywidualnie sterowaną klimatyzację, telewizję satelitarną. W każdym pokoju znajdzie się również wygodne miejsca do pracy z szybkim i bezprzewodowym łączem internetowym.

W hotelu znajdzie się restauracja serwująca dania kuchni włoskiej oraz rozbudowana strefa wellness z basenem, saunami, siłownią i SPA. Znakomita lokalizacja hotelu jest gwarantem szybkiego i łatwego dojazdu, zarówno z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, jak również z Dworca kolejowego Gdańsk Główny oraz Południowej Obwodnicy Miasta. Wszystko to pozycjonuje Hotel Number One jako jeden z ciekawszych obiektów na mapie turystycznej Gdańska, zarówno w kontekście podróży prywatnych, jak i biznesowych.

Dekpol, który jest zarówno inwestorem, jak i generalnym wykonawcą Hotelu Number One, dołożył wszelkich starań, by zgodnie z harmonogramem zrealizować każdy etap projektu. Inwestor rozpoczął składać dokumenty odbiorowe do odpowiednich służb. W najbliższym czasie obiekt powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie i być gotowy na przejęcie pierwszych Gości.

Więcej informacji na stronie http://www.hotelnumberone.pl/, gdzie można już dokonać rezerwacji.